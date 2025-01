Rosyjska "flota cieni" coraz droższa. Tak działają sankcje

Jak podała agencja, stawki frachtowe za transport ropy z wschodniego wybrzeża Rosji do Chin wzrosły w poniedziałek z ok. 1,5 mln do 5, a nawet 5,5 mln dol . Większość jednostek przewożących tą trasą ropę ma ładowność 750 tys. baryłek.

Sankcje uderzają w Rosję

Jesienią ubiegłego roku "Financial Times" donosił, że "flota cieni" przewoziła niemal 70 proc. więcej ropy niż w 2023 r., co zwiększa ryzyko ekologiczne. Do "floty cieni" należą zużyte, starzejące się i nisko ubezpieczone tankowce. Jeszcze w czerwcu 2023 r. przewoziły 2,4 mln baryłek ropy dziennie. Natomiast w czerwcu 2024 r. wartość ta wzrosła do 4,1 mln baryłek.