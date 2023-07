Rosyjski oligarcha traci majątek w Polsce. "Ruch wyprzedzający"

"Zakładam, że jest to ruch wyprzedzający"

- Większość krajów podjęła już podobne działania. Niemcy np. w stosunku do udziałowca ich rafinerii. Pan Kantor został objęty sankcjami, a co za tym idzie, musiał się liczyć z konsekwencjami, jakie się z tym wiążą. Nie mam żadnych wątpliwości, że to dobry ruch - komentuje dla money.pl Steinhoff.

- Nie wpłynie to w znaczący sposób na działalność spółki. To pakiet mniejszościowy, spółka poprzez zapisy w statucie jest odpowiednio zabezpieczona. Inwestorzy czekają teraz na rozstrzygnięcie kwestii potencjalnego przejęcia puławskich Azotów przez Orlen. Jest powszechne oczekiwania, że jeżeli ono miałoby nastąpić, to ze sporą premią w stosunku do obecnych notowań Puław - mówi nam nieoficjalnie jeden z analityków rynku.