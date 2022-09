Rozbił się prywatny samolot na Bałtyku. Szwedzka Administracja Morska: nie ma nadziei, aby ktoś przeżył

Straż Przybrzeżna znalazła fragmenty samolotu oraz plamy ropy - informowało wcześniej centrum ratownictwa Szwedzkiej Administracji Morskiej. Niedaleko tego miejsca znajduje się prom pasażerski Stena Line, który zmierzał z łotewskiego Ventspils do Szwecji. Statek ten jest gotowy do włączenia się do akcji ratowniczej.