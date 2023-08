Rozszczelniony rurociąg "Przyjaźń". Służby badają przyczyny awarii

PERN poinformował, że rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń" w gminie Chodecz, na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka magistrali, którym ropa naftowa trafia do Niemiec, wykryto w sobotę wieczorem - natychmiast zostało wyłączone tłoczenie. Druga nitka działa normalnie. Spółka zapewnia, iż nie ma zagrożenia dla mieszkańców.

Rozszczelniony rurociąg "Przyjaźń"

"Na miejscu zdarzenia w gm. Chodecz jest już ciężki sprzęt i służby PERN, które będą pracowały przez całą noc: techniczne, eksploatacyjne, zakładowa straż pożarna oraz ochrona środowiska i BHP. Teren został już zabezpieczony" - przekazała spółka w nocy z soboty na niedzielę we wpisie na Twitterze.

- Prace służb PERN w związku z rozszczelnieniem jednej z dwóch nitek odcinka zachodniego rurociągu "Przyjaźń" polegały będą na dotarciu do uszkodzonego fragmentu magistrali i oczyszczeniu jej z zalegającego surowca, aby zapewnić w ten sposób odpowiednie warunki i bezpieczeństwo przy prowadzonej następnie naprawie. Obejmą też usuwanie ropy, która wydostała się z rurociągu - powiedziała PAP rzeczniczka spółki Katarzyna Krasińska.

"Rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń" nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców ani dostaw ropy do rafinerii" - napisała na Twitterze Anna Trzeciakowska, pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

"Rekultywację terenu rozpoczniemy niezwłocznie po zakończeniu akcji naprawczej tak, by jak najszybciej przywrócić go do pierwotnego stanu. Wszystkie prace odbywają się pod nadzorem służb ochrony środowiska" - podkreślił PERN.