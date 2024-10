Ryszard Petru chce zmian w 800 plus. "Jestem zwolennikiem limitu". Pada kwota

Przecież to nie ma sensu. Osoby które zarabiają ponad 600 tyś zł jest jakaś marginalna ilość a żeby zweryfikować wszystkie wnioski to trzeba zatrudnić armię urzędników. Koszt urzędników zapewne przewyższy zysk z niewypłacenia im świadczenia. Jak już to trzeba obniżyć poziom zarabiania np. do 100 - 200 tyś zł. Wtedy to faktyczni ma jakiś sens. Dochodzi tu także aspekt wpływu 800 plus na pobudzanie popytu