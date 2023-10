USA wysyłają światu sygnał. Dane przebiły oczekiwania

fgty 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 15 Odpowiedz

Największy zbrodniaż jakim jjest USA po drugiej Wojnie światowej buduje swoją gospodarkę na Produkcji broni i wywołuje wojny wyniszczył kraje ązjatyckie teraz sprowadził go prezydent do Polski aby zniszczył Europę i jeszcze powinien wymrdować tych niby Prezydentów jak to zrobiłz Sadamem i Kadafim