Samorządy stracą miliardy na PIT. Miasta Platformy i gminy bogaczy najbardziej dostaną po kieszeni

PiS zabrał się ostatnio za obniżanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawowa stawka PIT według planów ma spaść z 18 do 17 proc., a do tego miesięczne koszty uzyskania przychodu zwiększone zostaną z 111,25 do 250 zł. To zrekompensuje mniej zarabiającym spadek pensji netto związany z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.