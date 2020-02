Sasin przeciwny drenowaniu spółek. Zyski mają być przeznaczane na inwestycje

- Nie wyobrażam sobie, by Skarb Państwa drenował spółki przez dywidendę, uniemożliwiając ich rozwój. Jeśli mają inwestować, muszą mieć na to pieniądze - deklaruje wicepremier Jacek Sasin. - Chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której pieniądze wypracowane przez spółki w dużej mierze będą kierowane na inwestycje - dodaje.

Podziel się Dodaj komentarz