Sejmik małopolski wolny od plastiku. Jest deklaracja

- Chcemy być bardziej ekologiczni na co dzień i promować nawyki przyjazne środowisku. Liczymy, że rezygnacja z jednorazowych naczyń i opakowań w naszym urzędzie będzie inspiracją dla innych instytucji - powiedział cytowany przez PAP Witold Kozłowski, marszałek województwa.

W deklaracji czytamy, że urzędnicy będą zobowiązani do poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Mają również promować wielokrotne wykorzystywanie surowca.

- Zobowiązanie +Małopolska wolna od plastiku+ to krok w stronę poprawy stanu środowiska naturalnego, a jednocześnie realizacja założeń projektu EkoMałopolska - dodał wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Zamień plastikową butelkę na bilet do kina. Warszawa pierwsza na świecie startuje z recyklomatami

Polskie samorządy walczą ze zużyciem plastiku. Warszawa idzie jednak inną drogą . Na ulicach stolicy stają pierwsze na świecie recyklomaty. Maszyny - jak informuje "Wprost" - będą akceptowały aż pięć typów odpadów. Wrzucający je mieszkańcy Warszawy w zamian mogą liczyć na bilety do kina.

Jak to będzie działało? Po wrzuceniu do automatu odpadów, np. butelek PET, opakowań z aluminium czy szkła, aplikacja obliczy jaka jest wartość punktowa śmieci. Nagrodą będą wspomniane zniżki na bilety i bony do kawiarni.