Setki milionów zł dla górników. Na znalezienie nowej pracy

Program wsparcia dla górników

Program skierowany jest do obecnych pracowników ZE PAK ze wschodu Wielkopolski oraz do byłych zatrudnionych, którzy stracili pracę po 2018 r. Pod warunkiem że ponieśli straty w związku z transformacją w ZE PAK i mogą to udowodnić. ZE PAK S.A. to zespół trzech elektrowni cieplnych opalanych węglem brunatnym i biomasą w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego.