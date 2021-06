Składki ZUS w górę. Podwyżki są rekordowe. Najwyższe od 1999 r.

Jak wylicza w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, składki mogą wzrosnąć do rekordowych 1600,33 zł. To jeszcze może nie być wszystko, bo w tych wyliczeniach nie ujęto zmian zawartych w Polskim Ładzie. Ponadto, jest to tylko prognoza. Dokładną wartość składki zdrowotnej poznamy w styczniu 2022 roku.

Kozłowski ocenia jednak, że składka wzrośnie z obecnych 381,81 zł do 406,63 zł miesięcznie. Dałoby to wzrost składek z działalności gospodarczej o 142,84 zł w porównaniu do obecnych.

Wydaje się to nie być duża suma, ale jak zauważa ekspert, w ujęciu kwotowym składki wzrosną najbardziej od 1999 roku. W ujęciu procentowym składki wzrosną natomiast najbardziej od 2013 roku.

Po doliczeniu do tego zmian zaproponowanych w Polskim Ładzie, podstawa wymiaru składki może również wzrosnąć. Obecnie wynosi ona 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku. Jeśli jednak wejdą w życie założenia z Polskiego Ładu będzie to 100 proc.

Jak to będzie wyglądało w konkretnych sumach? Składka zdrowotna wzrośnie do 542,18 zł. Jest coś jeszcze. Jeśli rzeczywiście nie będzie można jej odliczyć od podatku, to wszystkie składki wzrosłyby do poziomu 1735,88 zł.

