Spis powszechny 2021. Pierwszy milion Polaków już się spisał

"Wyspowiadać" będzie się trzeba m.in. z kwestii mieszkaniowych. Z kim dzielimy dom? Czy mieszkamy w lokum własnym, czy wynajętym? Kto jest właścicielem budynku, w którym mieszkamy? Czy jest do niego doprowadzona kanalizacja i woda z sieci? Kiedy dom został oddany do użytku? Ile pokoi z oknem mamy w mieszkaniu? I wiele innych.

- Widzimy, reagujemy w sposób spokojny. Wyniki spisu są naszym dobrem wspólnym, chciałbym zaapelować, by podawać informacje zgodne z prawdą. To wychodzi poza politykę, nam wszystkim powinno na tym zależeć, dzięki temu budujemy swoją przyszłość, daje to silne fundamenty informacyjne - powiedział w programie "Money. To się liczy" dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego.