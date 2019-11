Sprawa tygrysów z Włoch. Powinien powstać azyl dla zwierząt zatrzymywanych na granicy

KAS podała dane o walce z przemytem gatunków chronionych Konwencją Waszyngtońską. Wynika z nich, że w 2018 r. zatrzymano 5551 żywych okazów gatunków zagrożonych wyginięciem, a w latach 1998-2018 zatrzymano 29 tys. 662 okazów. We wrześniu 2019 r. na przejściu granicznym Korczowa - Krakowiec, funkcjonariusze KAS udaremnili nielegalny przewóz 166 egzotycznych gadów i płazów, spośród których 116 było objętych Konwencją Waszyngtońską. Zwierzęta zostały przekazane do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu.

Utworzenie ośrodka dla zwierząt w pobliżu zewnętrznej granicy UE minister finansów zapowiedział dwa tygodnie temu w rozmowie z PAP. Plany te wiążą się ze sprawą 10 tygrysów przewożonych z Włoch do Dagestanu w Federacji Rosyjskiej, które utknęły na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie (woj. lubelskie). Jedno ze zwierząt padło, a dziewięć pozostałych w bardzo złym stanie przetransportowano do ogrodów zoologicznych. Siedem zwierząt trafiło do Poznania, dwa do Człuchowa (woj. pomorskie).