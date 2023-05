Sprzedał mieszkanie, zainwestował w dolary i kupił broń. Prześwietlamy oświadczenie Zbigniewa Ziobry

Minister sprawiedliwości sprzedał mieszkanie

Powiększyły się za to oszczędności Zbigniewa Ziobry, który postanowił zainwestować w walutę obcą. Jeszcze w 2019 r. deklarował, że ma zgromadzone niecałe 31 tys. zł (i 1850 euro, które zniknęły w 2021 r.). W kolejnych latach kapitał w rodzimej walucie rósł, aż w 2021 r. osiągnął poziom ok. 150 tys. zł.

Obecnie natomiast w oszczędnościach polityka dominują dolary. Minister sprawiedliwości zadeklarował, że posiada ok. 5 tys. zł i ok. 238,9 tys. dolarów. Jak sam podkreślił, pochodzą one ze sprzedaży mieszkania.

Własności i współwłasności kilku nieruchomości

Jeśli chodzi o pozostałe nieruchomości, które w poprzednich latach deklarował minister, to one wciąż są widoczne w jego oświadczeniach. Nadal zatem jest właścicielem jednej trzeciej domu rodzinnego, co odpowiada 85,6 m kw. powierzchni użytkowej wraz z udziałem w działce o powierzchni 22 arów. Wartość swojej części oszacował na ok. 480 tys. zł.