Sprzedaż detaliczna. Nie tak miało być. Te dane to zły sygnał dla rządu

Spadek sprzedaży w "świątecznym" miesiącu to ważny sygnał dla rządu - na odbicie gospodarcze być może trzeba będzie poczekać dłużej.

W porównaniu z listopadem 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 11,0 proc. W okresie styczeń-grudzień 2023 r. sprzedaż zmalała rok do roku (r/r) o 2,7 proc. (w 2022 r. wzrost o 5,0 proc.) - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Zobacz także: Czekają nas głodowe emerytury. To problem ekonomiczny, nie demograficzny - Biznes Klasa #14

"Dane okazały się rozczarowaniem"

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego piszą z kolei, że najnowsze dane to "pogorszenie względem listopada".

Nie tego spodziewali się eksperci

Jeszcze przed publikacją danych eksperci Credit Agricole uznali te o sprzedaży za najistotniejsze (obok danych o produkcji przemysłowej). Przewidywali, że realna dynamika sprzedaży detalicznej wzrosła do 2,5 proc. rok do roku w grudniu w porównaniu do -0,3 proc. w listopadzie.