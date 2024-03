Sprzedaż detaliczna w Polsce. Są nowe dane

Według danych GUS, sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się w lutym o 6,1 proc. rok do roku. To również rezultat korzystniejszy od oczekiwań rynkowych (4,9 proc.) i od wyniku sprzed miesiąca. Odczyty sprzedaży za luty okazały się być dużo lepsze do oczekiwań analityków (+4,9 proc. r/r w cenach stałych). Najmocniej rosła sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (+26,6 proc. r/r), najmocniej spadła z kolei sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia (-21,5 proc. r/r).