Strajk lekarzy w październiku. Szpitale mogą ściągać specjalistów z emerytur

Obecnie lekarze często są zatrudnieni w kilku przychodniach czy szpitalach, co nierzadko wiąże się z nadgodzinami. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zorganizował akcję "Zdrowa praca", która ma zachęcić specjalistów do ograniczenia swojej pracy do niezbędnego minimum i zrezygnować z części dyżurów.