Strajk nauczycieli. OPZZ apeluje do pracodawców o pomoc pracownikom w zapewnieniu opieki nad dziećmi

OPZZ zwrócił się z apelem do pracodawców o pomoc pracownikom w zapewnieniu opieki nad dziećmi w czasie strajku nauczycieli. Proponuje, by rodzice mogli przyjść do pracy z dziećmi. "Apelujemy o solidarność w tych ciężkich dla całego społeczeństwa czasach" - pisze związek.

