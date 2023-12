Suwerenna Polska potwierdza. Jest zastępstwo dla Zbigniewa Ziobry

slavo 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ziobro leży w klinice, której szefem jest żona Czarnka. Wystawili mu papiery, że ma raka. Zapewne lipne. To już jest próba opóźnienia składania zeznań i tym samym unikania lub przynajmniej długiego opóźniania poniesienia surowej odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa, bo trzeba będzie podważyć badania, które rzekomy nowotwór potwierdzają, a to nie takie łatwe, bo trzeba będzie pobrać nowe biopsje, na pobranie których Zero nie będzie wyrażał zgody. Siłą mu przecieź tkanek do badania nie wezmą... Taka strategia... Ale jak myśli, że mu się liczne poważne przestępstwa przedawnią, to się myli....