Szybciej w sądach. Podwójne awizo nie wystarczy, trzeba zaangażować komornika

Co się zmieni w postępowaniu cywilnym i gospodarczym? Po pierwsze, znika tzw. podwójne awizowanie. Dotychczas uznawało się, że jeśli pozwany nie odebrał pisma z sądu, ale miał taką możliwość (czego dowodem jest właśnie dwukrotnie pozostawione awizo), to został o spawie powiadomiony w prawidłowy sposób. Teraz będzie inaczej, bo w braku faktycznego odebrania pozwu powód będzie musiał zlecić doręczenie komornikowi. Będzie to odpłatne (60 zł plus 40 zł za znalezienie adresu) - informuje "Rzeczpospolita".