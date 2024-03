Tadeusz Cymański nie rezygnuje z polityki. Ma kolejne plany

Tadeusz Cymański w Sejmie zasiadał od dziesięcioleci, gdyż po raz pierwszy zasiadał w nim w 1997 r. Był posłem: III, IV, V, VI, VIII i IX kadencji. W przerwie w latach 2009-2014 zasiadał w Parlamencie Europejskim . X kadencja jednak nie była mu pisana – do uzyskania mandatu zabrakło mu 100 głosów.

Cymański nie rezygnuje z polityki

Jednak Tadeusz Cymański nie rezygnuje z polityki. Wystartuje w najbliższych wyborach samorządowych. Nie do sejmiku województwa pomorskiego, a do rady powiatu malborskiego. Do sejmiku na Powiślu spróbuje swoich szans natomiast jego córka Marta.