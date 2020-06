gospodarka 1 godzinę temu

Tanie kredyty hipoteczne nie przekonały. Polacy żyją jak Włosi

Prawie co drugi młody Polak nadal mieszka z rodzicami. Jak wskazują najnowsze dane Eurostatu i jest to jeden z najwyższych wyników w Europie. Młodzi nie dążą do tego, by wyprowadzić się od rodziców do własnego mieszkania. Powód? Prosty, własne cztery ściany są za drogie.

