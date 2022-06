Tańsze paliwo na Orlenie. Daniel Obajtek ogłasza dużą zniżkę dla stałych klientów

Promocja Orlenu. Paliwo tańsze do końca wakacji

Wcześniej Daniel Obajtek obiecywał, że Orlen zrobi wszystko, by paliwo było nie droższe, lecz tańsze. Prezes koncernu już od kilku dni sygnalizował, że dojdzie do cięcia cen na stacjach. Na początku jednak pojawiła się sugestia, że spółka obniży ceny dla wszystkich kierowców .

Szybko jednak starał się z tego wycofać. W telewizji zasugerował, że Orlen będzie się starać, by latem była "pewnego rodzaju promocja". Nie ma jednak podstaw do tego, by spodziewać się dużej różnicy w cenach. - Nie będzie to duża promocja - zastrzegł.