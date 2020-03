Tarcza antykryzysowa. Sasin o wsparciu dla spółek Skarbu Państwa

- Liczymy na to, że proces legislacyjny w tej sprawie uda się przeprowadzić niezwykle sprawnie. Zgodnie z zapowiedziami jeszcze w tym tygodniu ten projekt ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie skierowany do parlamentu - powiedział Sasin w radiowej Jedynce.

- Straty będą odczuwalne, zarówno dla małych i średnich, jak i dla dużych firm, takich jak KGHM. My się staramy ograniczyć te straty, temu służy procedowana w tej chwili specustawa, która jest dedykowana do mniejszych przedsiębiorstw - małych i średnich przedsiębiorstw. Ale będziemy również z poziomu rządu podejmować działania, żeby wspierać duże firmy, w tym spółki Skarbu Państwa - powiedział Sasin podczas briefingu zorganizowanego na terenie KGHM Polska Miedź.

Propozycje zawarte w projekcie specustawy w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o min. 50 proc., dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90% min płacy, gdy obroty spadną o 80% przez 2 miesiące. Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm - kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania.