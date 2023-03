"To naprawdę dobra propozycja". Minister zachęca do wstąpienia do armii. Oto ile można zarobić

Wawa 22 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Żadna to armia to zbieranina mój rocznik to 77 / 79 i to było wojsko była rezerwa były poligony i to nie takie jak teraz jak popatrzę na to wszystko to niech do wojska idą prezesi spółek skarbu państwa i ich dzieci a na pierwszy rzut narodowcy typu Bąkiewicz i wszyscy obrońcy krzyża i kościołów