Tokeneo: Polacy stworzyli giełdę kryptowalutową dzielącą się zyskami

Projekt Tokeneo odpowiada na najważniejsze potrzeby zarówno klientów, jak i inwestorów. Budując kompletny ekosystem usług kryptowalutowych dla dynamicznie rozwijającej się branży, Tokeneo toruje sobie drogę do tego, by stać się jednym z jej najważniejszych komponentów. Giełda wyróżnia się spośród konkurencji tym, że jej inwestorzy (posiadacze tokenów TEO) będą mogli brać udział w podziale wypracowanego przez nią zysku. Tym oto sposobem Tokeneo stworzyło jedyny w swoim rodzaju system umożliwiający partycypację w finansowych sukcesach platformy. Tokeny TEO będą stanowiły nie tylko pasywny dochód, ale także stałe źródło regularnych i bezpiecznych wpływów.

Oficjalny start wersji beta giełdy Tokeneo miał miejsce 22 maja bieżącego roku. Wtedy to rozpoczeła się faza testów giełdy. W kwietniu giełda Tokeneo otrzymała również licencję na działalność, która obejmuje kolejno: utility tokeny, kantor kryptowalutowy, przeprowadzenie ICO oraz emisje tokenów udziałowych. Dokument wydany przez estońskiego regulatora składa się z dwóch części. W pierwszej z nich została zawarta działalność giełdy kryptowalutowej, wymiana walut finducjarnych na kryptowaluty, a także prowadzenie kantoru kryptowalutowego. Druga część obejmuje zaś prowadzenie usług finansowych. Wynika z tego, że giełda Tokeneo będzie mogła oferować własne portfele kryptowalutowe. Ważnym elementem jest również to, że wydane pozwolenie obejmuje emisję tokenów ICO.

- Pomimo załamania na rynku kryptowalutowym w 2018 roku udało nam się przeprowadzić dwa projekty ICO. Są nimi fundusz kryptowalutowy Cryptoinvestia oraz ekosystem usług kryptowalutowych Tokeneo. Niekorzystne warunki nie zdołały zgasić naszego zapału. W pocie czoła pracowaliśmy nad tym, by przygotować produkty kryptowalutowe do kolejnej hossy. Niektóre efekty prac mamy już za sobą. Przykładem jest chociażby serwis informacyjny Tokeneo.news, który dostarcza obecnie największą ilość informacji ze świata kryptowalut na polskim rynku oraz kantor kryptowalutowy Tokeneo.cash cieszący się niezwykle dużym zainteresowaniem. 22 maja wystartowaliśmy z naszym głównym produktem, czyli giełdą kryptowalutową Tokeneo. Będzie ona z pewnością unikalnym elementem rynku ze względu na to, iż podzieli się swoimi zyskami z posiadaczami tokenów TEO.

Z założeń giełdy wynika, że zyski wygenerowane przez Tokeneo będą dystrybuowane cyklicznie po zamknięciu każdego dnia. Nie będzie limitów TEO, by przystąpić do systemu. Z dniem uruchomienia giełdy, jej użytkownicy będą mieli możliwość wolnego handlu na minimum dwudziestu pięciu rynkach tokenów. Ich dobór ukierunkowany zostanie na najciekawsze dostępne technologie. Uwzględniono również bezpieczeństwo inwestorów powierzających swoje środki ICO. System dywidend został skonstruowany w ten sposób, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko kursowe oraz ograniczyć manipulację na rynku TEO. Z tego względu aż 90% tokenów pozostanie w rękach inwestorów. Zespół Tokeno podkreśla, iż priorytetem jest dla nich przejrzystość, dlatego też zapewnia, że wszelkie informacje będą regularnie wymieniane pomiędzy inwestorami a członkami projektu. Z tego też względu utworzono niedawno kanał na Telegramie poświęcony wszystkim produktom. W trosce o bezpieczeństwo zadbano również o stronę techniczną, nad którą czuwają certyfikowane firmy. Będą one stale monitorować procesy zachodzące na serwerach Tokeneo, a co za tym idzie szybko reagować w wyniku jakichkolwiek prób hackingu.