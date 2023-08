Tragiczna sytuacja rolników. KE nie zgodziła się na zakaz importu

do przemyślen... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Warto poczytać, posłuchać Polskich rolników na temat sprowadzanych roślin, nasion, owoców ze wschodniej granicy. U nas w kraju są pewne ograniczenia co do zastosowania oprysków, nawozów itp. Oczywiście może się zdarzyć, że polski rolnik robi jakieś opryski wbrew pewnym regułom i to się może przekładać na obecność chemii w żywności czy powodować wymieranie pszczół. Pytanie czy nasz wschodni sąsiad ma tego typu ograniczenia i czy je stosuje? Czy produkty sprowadzane są poddawane nadzorem w laboratoriach, zanim wejdą np. na półki sklepów? Chyba nie bardzo. Polski rolnik w tym roku kupił sprowadzane zboże i podał to jako pasze dla krów. Krowy "robiły" dalej niż widziały!! Temat do rozpoznania i zastanowienia.