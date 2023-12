Turcja wysyła sygnał. O krok bliżej do dołączenia Szwecji do NATO

Turcja wysyła sygnał ws. Szwecji

Teraz jednak Komisja Spraw Zagranicznych tureckiego parlamentu wysłała ważny sygnał i we wtorek poparła ratyfikację protokołu o przyjęciu Szwecji do NATO. Agencja Reutera zauważa, że ta decyzja jest dużym krokiem w kierunku wstąpienia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.