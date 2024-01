Poparł PiS, wywołał skandal. Już bez pracy w JSW. Tusk komentuje

- Zmiany kadrowe to jeden z istotnych elementów działań wszystkich ministrów. Wchodząc na salę, dosłownie przed chwilą, usłyszałem informację o zmianach w zarządzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wspominam o tym fakcie, bo ma wymiar symboliczny - powiedział szef rządu.

Minister aktywów państwowych Borys Budka napisał wcześniej na platformie X (dawniej Twitter), że Wojciech Kałuża jest "symbolem tego, co najgorsze w PiS".

Kałuża przeszedł z KO do PiS

Przypomnijmy, że Wojciech Kałuża był wiceprezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej od grudnia 2022 r. W wyborach samorządowych w 2018 r. dostał się do sejmiku śląskiego z listy Koalicji Obywatelskiej. Ku zaskoczeniu członków KO, już na pierwszej sesji sejmiku poparł kandydatów Prawa i Sprawiedliwości przy wyborach na czołowe stanowiska kierownicze w regionie. Następnie wstąpił do klubu radnych PiS. Przejście do PiS zmieniło układ sił w sejmiku.