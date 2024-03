Tusk w USA komentuje propozycję Dudy. "Nie będzie entuzjastycznej odpowiedzi"

- Polska przeznacza ponad 4 proc. PKB na utrzymanie i modernizację armii, to najwięcej procentowo w całym Sojuszu. Uważam, że konieczne jest zwiększenie poziomu wydatków na obronność z 2 do 3 procent PKB przez wszystkie państwa Sojuszu - oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

- Pan prezydent ma prawo do formułowania swoich inicjatyw. Od razu jednak nasuwa się pytanie, czy nie jest ważniejsze, aby skłonić naszych partnerów, żeby wywiązywali się z tych 2 proc. Mielibyśmy o wiele więcej pieniędzy na zakup broni - powiedział Donald Tusk.

Prezydent chce większych wydatków na obronność

Zdaniem prezydenta, "potrzebne są kolejne odważne decyzje". - W 2014 roku państwa Sojuszu zobowiązały się, że podniosą wydatki na cele wojskowe do 2 procent swojego PKB. Wojna w Ukrainie pokazała wyraźnie, że to Stany Zjednoczone są i powinny pozostać liderem w kwestii bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Pozostałe kraje NATO muszą jednak również wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego Sojuszu - intensywnie modernizować i wzmacniać swoje wojsko - powiedział prezydent.

- Dlatego uważam, że konieczne jest zwiększenie poziomu wydatków na obronność z 2 do 3 procent PKB przez wszystkie państwa Sojuszu. Będę do tego przekonywał naszych sojuszników. Będę to robił zarówno podczas rozpoczynającej się jutro wizyty w Stanach Zjednoczonych, jak i w kolejnych miesiącach przed lipcowym, jubileuszowym szczytem NATO w Waszyngtonie - zapowiedział.