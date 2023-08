Ubezpieczenie mieszkania – jak wybrać odpowiednie?

Dlaczego ubezpieczenie mieszkania jest ważne?

Mieszkanie często jest największym elementem w majątku, który gromadzimy w całym naszym życiu. Jego utrata w wyniku np. pożaru czy przejścia potężnej wichury narażałaby właścicieli na bardzo trudną sytuację. Z tego względu warto ubezpieczyć nieruchomości, by móc liczyć na pomoc finansową na wypadek różnych zdarzeń, takich jak wybuch pożaru, zniszczenie stałych i ruchomych elementów mieszkania, jak i innych ryzyk, które są ujmowane przez towarzystwa w polisach mieszkaniowych. Jeśli w okresie trwania ochrony z tytułu ubezpieczenia mieszkania dojdzie do jednego ze zdarzeń ubezpieczeniowych, firma wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie – nawet w wysokości sumy ubezpieczenia.

Co powinno obejmować podstawowe ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania zapewnia ochronę przed skutkami zdarzeń losowych, jakie mogą doprowadzić do utraty lub zniszczenia czy uszkodzenia nieruchomości, posiadanego mienia czy częściowej straty majątku.

W najbardziej podstawowej polisie ochroną objęte są mury wraz ze stałymi elementami mieszkania, np. instalacjami, podłogami czy czasem również stałą zabudową. Na ogół takie ubezpieczenie będzie obejmować wszystkie elementy znajdujące się w budynku lub na zewnątrz, takie jak: pomalowane ściany,

zabudowa kuchenna,

szafy w zabudowie,

kaloryfery itp.

Nie trzeba jednak na tym poprzestawać, ponieważ ubezpieczenie mieszkania może objąć również ruchomości domowe. W kategorii tej wymienia się meble, sprzęty RTV i AGD czy rzeczy osobiste.

Jak określić zakres ubezpieczenia mieszkania?

W ramach polisy mieszkaniowej ochroną można objąć różne elementy, ustalając odpowiedni dla nas zakres ubezpieczenia. Towarzystwa przygotowują różne warianty oferty, a przy tym pozwalają na ich modyfikację. Ubezpieczenie mieszkania dzięki temu może mieć zakres dopasowany do potrzeb klienta i obejmować m.in.: pożar mieszkania,

wybuch, np. w wyniku ulatniającego się gazu,

wpływ warunków atmosferycznych na mienie, tj. ulewnych deszczy, wichury, silnych opadów gradu, śniegu, pękanie mrozowe, upadek masztów, latarni, drzew itp.,

zalanie, np. w wyniku pękniętej rury.

W podstawowej polisie ochrona obejmuje na ogół 10-20 zdarzeń losowych, które mogą się różnić w poszczególnych towarzystwach. Na przykład u jednych powódź będzie objęta podstawowym zakresem ochrony, a u innych to ryzyko pojawi się w rozszerzonym zakresie ubezpieczenia mieszkania.

Zakup rozszerzenia do polisy podstawowej pozwala nie tylko chronić wyposażenie mieszkania, ale również poszerzyć katalog ryzyk, w przypadku zaistnienia których towarzystwo będzie musiało wypłacić Ci odszkodowanie.

Warto zastanowić się nad rozszerzeniem opcji ubezpieczenia mieszkania o pakiet assistance, w ramach którego np. można wezwać bezpłatnie fachowca – hydraulika, elektryka, ślusarza. Oprócz tego wiele towarzystw oferuje ochroną szklane elementy w mieszkaniu na wypadek stłuczenia czy OC w życiu prywatnym wypadek szkód, które przez nieuwagę my, nasze dzieci lub zwierzęta wyrządzimy osobom trzecim.

Jak znaleźć balans pomiędzy kosztami a ochroną?

Ubezpiecz mieszkanie tak, by chronić to, co dla Ciebie najważniejsze, ale jednocześnie wiedz, że im szerszy będzie zakres ochrony i suma ubezpieczenia w polisie, tym więcej za nią zapłacisz. Jak zatem w sposób racjonalny dobrać odpowiedni zakres ochrony, ale i zadbać o możliwie niskie koszty ubezpieczenia mieszkania? Cena powinna być adekwatna do tego, co chronisz i w jakim zakresie.

Nie warto mieć polisy z sumą ubezpieczenia przekraczającą wartość nieruchomości, ponieważ nie spowoduje to, że przy np. zalaniu parkietu dostaniesz niebotyczną wypłatę z polisy. Rzeczoznawca wyceni szkodę i zaproponuje odszkodowanie. Suma ubezpieczenia nie powinna być ani zawyżona, ani zaniżona, by jak najlepiej zapewniać pokrycie szkód, do jakich dojść może w Twoim mieszkaniu. Zbyt wysoka wpłynie jedynie na wyższą składkę.

Poznaj różne rodzaje ubezpieczeń mieszkania

W kategorii ubezpieczeń nieruchomości mieszkalnych znajduje się wiele rodzajów polis. Wśród nich: ubezpieczenie domu lub mieszkania w wariancie podstawowym, tj. ubezpieczenie murów i elementów stałych mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych,

ubezpieczenie domu czy mieszkania w trakcie budowy,

ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania, łącznie z polisą OC najemcy,

grupowe ubezpieczenie mieszkań dla członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Dodatkowo do ubezpieczenia mieszkania można wybrać pewne rozszerzenia: ubezpieczenie assistance do ubezpieczenia mieszkania,

ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,

ubezpieczenie elementów szklanych od stłuczenia,

ubezpieczenie od powodzi itp.

Jak uniknąć pułapek i niespodzianek w umowie na ubezpieczenie mieszkania?

Mnogość wariantów i rodzajów oraz rozszerzeń ochrony w ubezpieczeniach mieszkań powoduje, że można dostosować je do własnych oczekiwań czy możliwości finansowych. Z drugiej jednak strony to pułapka dla niezorientowanych klientów. Jak unikać nieprzyjemnych niespodzianek podczas zawierania umowy na ubezpieczenie mieszkania? Na początek warto wiedzieć, jakie to mogą być pułapki. Zalicza się do nich: Niedoubezpieczenie mieszkania – to sytuacja, w której suma ubezpieczenia jest niższa od wartości nieruchomości. Zawierając umowę, podaje się wartość mienia, a jeśli ją zaniżasz, możesz płacić niższą składkę roczną. Podejście to jest jednak złudną oszczędnością, ponieważ przy wypłacie odszkodowania będzie ono również zaniżone i nieadekwatne względem poniesionych strat.

Nieprawdziwe dane dotyczące istniejących zabezpieczeń antywłamaniowych i innych w mieszkaniu – jeśli masz drzwi antywłamaniowe, do tego monitoring i alarm, mniej zapłacisz za ubezpieczenie, ale podawane w polisie informacje muszą być prawdziwe. Jeśli dojdzie do zdarzenia i będziesz wnioskować do towarzystwa o wypłatę odszkodowania, ubezpieczyciel może zweryfikować, czy wszystkie Twoje deklarowane systemy alarmowe istniały i były sprawne oraz włączone. W przeciwnym wypadku odmówi wypłaty odszkodowania.

Brak przeglądów technicznych instalacji i urządzeń – właściciel mieszkania zobowiązany jest na bazie istniejących przepisów do tego, by dokonywać systematycznie przeglądów stanu technicznego np. instalacji gazowej, przewodów kominowych czy innych instalacji. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przeglądu może odmówić wypłaty świadczenia, o ile takie zdarzenie miało wpływ lub przyczyniło się w jakikolwiek sposób do rozmiaru szkody.

Brak rozszerzeń w polisie – jeśli kupujesz ubezpieczenie mieszkania w jego podstawowym wariancie, to licz się z tym, że zakres ochrony będzie znacznie okrojony. Zawsze powinieneś dopasować go do Twoich potrzeb i oczekiwań, a jednocześnie dowiedzieć się, ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania z założonym zakresem ochrony.

Nieznajomość OWU i wyłączeń odpowiedzialności odszkodowawczej – pułapką polis mieszkaniowych może być umieszczenie istotnych zapisów w OWU polisy dotyczących wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałe szkody, np. wtedy, gdy ubezpieczony przyczyni się do ich wystąpienia.

Niezgodność polisy ze stanem faktycznym – zdarza się, że w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej zmienia się wartość mieszkania, np. w wyniku przeprowadzanych remontów czy doposażenia, a takie modyfikacje powinny być zgłoszone ubezpieczycielowi, co pozwoli na zaktualizowanie umowy. Mało kto to robi, a przez to w przypadku strat wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie może być zbyt niskie względem poniesionych szkód.

Dlaczego ważne jest wybranie solidnej i wiarygodnej ubezpieczalni?

Zastanawiasz się, gdzie ubezpieczyć mieszkanie? Przy wyborze towarzystwa warto zweryfikować, jaką ma reputację, czy jest polecany przez innych klientów i czy ma stabilną pozycję rynkową. Współpraca z renomowaną firmą, która jest wiarygodna i działa rzetelnie, zwłaszcza w obrębie wyceny szkód i wypłaty odszkodowania, pozwala uniknąć stresowych sytuacji podczas zgłaszania strat z ubezpieczenia mieszkania.

Jak aktualizować ubezpieczenie w miarę rozwoju sytuacji?

Jak już wspominaliśmy w przypadku opisu pułapek, jakie mogą czyhać w ramach ubezpieczenia mieszkania, błędem jest brak aktualizacji polisy po zwiększeniu wartości jej przedmiotu. Jeśli wstawiłeś nowe okna w mieszkaniu, zainstalowałeś drzwi antywłamaniowe, a przy tym masz zupełnie nową zabudowę kuchenną z drogim sprzętem AGD, poinformuj o takich zmianach towarzystwo. Dokona ono aktualizacji, głównie w obrębie wysokości sumy polisy, by późniejsze odszkodowania za szkody mogły być adekwatne do skali poniesionych strat. Wystarczy skontaktować się z ubezpieczycielem – osobiście, telefonicznie czy online.

Dlaczego warto skonsultować się z agentem ubezpieczeniowym?

Ubezpieczenie mieszkania możesz wykupić bezpośrednio w wybranym towarzystwie, ale równie dobrze możesz skontaktować się z agentem. Dlaczego warto to zrobić? Doradzi on, jakie ubezpieczenie wybrać i w którym towarzystwie. Podzieli się informacjami dotyczącymi renomy danych firm, dopasuje wysokość sumy ubezpieczenia w polisie, a przy tym będzie działał cały czas w interesie klienta. Osobom prywatnym trudno się odnaleźć w gąszczu zapisów umieszczanych w umowach ubezpieczenia mieszkania, a agent wszystko wytłumaczy i pozwoli na unikanie typowych pułapek w takich przypadkach.

