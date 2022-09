Ukraina wyda najwięcej na wojsko. W planach jest też budowa metra. Podano budżet na 2023 r.

W przyszłym roku rząd w Kijowie ma wydać 2,5 bln hrn, co jest kwotą o 119,5 mld mniejszą niż w budżecie na 2022 r. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na potrzeby obronności w związku z inwazją Rosji.

Budżet Ukrainy w 2023 r. Będą potrzebne pożyczki

Znacznie mniej pieniędzy otrzymają Ministerstwa Energii (5,2 mld zamiast 193 mld) oraz Rozwoju (7,9 zamiast 30,2 mld). O połowę zmniejszono budżet Ministerstwa Kultury (do 7,5 mld hrn). Ważnym elementem jest ochrona zdrowia oraz wsparcie dla weteranów wojennych (łącznie ponad 180 mld hrn). Rząd jednocześnie chce nadal prowadzić inwestycje m.in. wybudować metro w Charkowie oraz Dnieprze, co ma kosztować 6 mld hrn.

Rząd szacuje, że przychody do budżetu spadną o ponad 17,5 proc. do 1,279 bln hrn. To oznacza, że wydatki będą dwa razy większe. Brakujące środki Ukraina chce pożyczyć m.in. w ramach programu Międzynarodowego Funduszu Walutowego.