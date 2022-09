Ukraińcy uderzają w Rosję. Władimir Putin ma cztery opcje

Kontrofensywa ukraińska pokrzyżowała plany Kremla dotyczące zorganizowania w okupowanych przez Rosję terenów referendów. Zmusiła też agresorów do reorganizacji i zmiany myślenia o postępach "specjalnej operacji wojskowej", gdyż Moskwa szykowała się do ograniczenia działań na froncie, by zwiększyć swój potencjał przed wiosenną ofensywą. Teraz jednak Władimir Putin ma wizerunkowy problem. Ekspert z OSW dostrzega cztery opcje, by go podreperować.