Ekologiczny 18 min. temu

Najważniejsza jest emisja Co2 a także zrównoważony rozwój, w tym temacie USA są za nami jakieś 100 lat do tyłu. Pieniondze to nie wszystko. liczy się świeże powietrze oraz niska emisyjność. Trza likwidować przemysł i zastępować go pracami ręcznymi. Produkcja przemysłowa to ślepy zaułek rozwoju.