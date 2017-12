Komisja Europejska pozwie Polskę. Za uchodźców

Fot. STANISLAW KOWALCZUK Rząd Ewy Kopacz zgodził się na przyjęcie 7 tysięcy uchodźców. Następcy mieli inne plany

Jest zgoda komisarzy, w czwartek będzie oficjalna decyzja. Komisja Europejska pozwie Polskę za odmowę przyjęcia uchodźców - dowiadują się nieoficjalnie polscy korespondenci w Brukseli.

Jak donosi Katarzyna Szymańska - Borginon, korespondenta Radia RMF FM w Brukseli, w czwartek Komisja Europejska pozwie Polskę do Trybunału Unii Europejskiej za nieprzyjęcie uchodźców w ramach relokacji 160 tys. imigrantów.

Jutro KE pozwie PL do Trybunału UE za nieprzyjęcie uchodźców w ramach relokacji 160 tys. uchodźców o której zdecydowano w 2015 roku. Polska za rządów PO zgodziła się na przyjęcie oko. 7 tys. osób. Obecny rząd zabiegał o umorzenie postępowania. -- Szymańska-Borginon (@Sz_Borginon) 6 grudnia 2017

Chodzi o 7 tys. osób, które zobowiązał się przyjąć rząd Platformy Obywatelskiej.

Polskie Radio nieoficjalnie - będzie pozew KE przeciwko Polsce za odmowę przyjęcia uchodźców. Szefowie gabinetów komisarzy uzgodnili taką decyzję, w czwartek ma być oficjalnie zatwierdzona przez całą KE -- Beata Płomecka (@bplomecka) 6 grudnia 2017

Informacje potwierdzają inni korespondenci.

Korespondentka @PolsatNewsPL @DorotaBawolek z Brux - jutro KE pozywa Polskę ws. odmowy przyjęcia uchodźców. -- Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) 6 grudnia 2017

Z pozwem PL za ustawę o sądach KE czeka do ogłoszenia opinii Komisji Weneckiej, ale Komisja Europejska nie czeka dłużej na decyzje o przyjęciu uchodźców i jutro pozywa PL za to do Tryb.Spr.UE.

-- Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) 6 grudnia 2017

Sprawa odmowy przyjmowania uchodźców przez Polskę pojawiła się w Brukseli oficjalnie w czerwcu 2017 roku, kiedy Jean-Claude Juncker, szef KE, ogłosił rozpoczęcie postępowania przeciw Polsce (a także przeciw Węgrom i Czechom). Był to pierwszy etap procedury o naruszenie prawa UE, które - wszystko na to wskazuje - skończy się pozwaniem Polski do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Polska i Węgry nie przyjęły żadnego uchodźcy, Czechy - 12 osób.

Informacja o pozwie wzbudziła duże emocje wśród internautów.

To absurdalne!!!Merkel sprowadziła imigrantów,a Polska i inni mieli przyjmować ich do swoich krajów .K.Europ.powinna karać Niemców,a nie nas!!! -- Kazia (@kazia40) 6 grudnia 2017

To chyba działa w obie strony, w KE są szczęśliwi, że nie muszą się zajmować rozwiązywaniem prawdziwych problemów. Może to UE coś odpala Kaczyńskiemu. ;-) -- Piotr Kozłowski (@orlinos) 6 grudnia 2017