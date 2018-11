Koniec sporu morskiego z Danią. Po 4 dekadach udało wyznaczyć granice między państwami

- Znaczne przybliżenie się do zakończenia ponad 40-letniego sporu jest powodem mojej wielkiej satysfakcji. Ponieważ Umowa opiera się na sprawiedliwym rozwiązaniu, jestem przekonany, że przysłuży się wzmocnieniu naszych dwustronnych stosunków i współpracy, jak również przyczyni się do zapewnienia przejrzystości prawnej w regionie Morza Bałtyckiego - powiedział cytowany w komunikacie resortu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Polsko-duński spór graniczny dotyczył relatywnie niewielkiego obszaru – 3,6 tys. km kw. – znajdującego się na południe od Bornholmu. Jak w rozmowie z portalem wysokienapiecie.pl przed rokiem mówił prof. Janusz Symonides, podobne sytuacje nie są niczym nadzwyczajnym na świecie i wynikają z obowiązującego od 1982 r. Traktatu o prawie morza. Jego zapisy stanowią bowiem, że każdy kraj nadmorski ma prawo wykorzystywać jako wyłączną strefę ekonomiczną obszar morza do 200 mil morskich od jego wybrzeża. W przypadku Polski i Danii przeszkodą okazała się geografia. Bałtyk jest za mały, by strefy wyznaczono automatyczne. Konieczne było porozumienie między zainteresowanymi państwami. Porozumienie określone w traktacie jako „sprawiedliwe”. Znalezienie go zajęło 4 dekady.