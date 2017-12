Mário Centeno nowym szefem eurogrupy

Portugalczyk Mario Centeno został w poniedziałek nowym szefem eurogrupy. Centeno jest socjalistą, co ma o tyle duże znaczenie, że zarówno przewodniczący KE, przewodniczący PE, jak i szef Rady Europejskiej są chadekami.

Centeno wcześniej był ministrem finansów w Portugalii.Przypisuje mu się wyciągnięcie kraju z kryzysu i skierowanie na ścieżkę wzrostu. Gospodarka Portugalii rośnie najszybciej od dekady, a deficyt w kasie państwa ma szansę być najniższy od dziesięcioleci.

Zobacz też: Euro w Polsce do 2025 r.? Tego miała chcieć Komisja Europejska

Wykształcony na Harvardzie, w walce o fotel przewodniczącego pokonał kandydatów ze Słowacji, Łotwy i Luksemburga. Na stanowisku szefa eurogrupy zastąpi Holendra Jeroena Dijsselbloema,

Congratulations and good luck to Mário Centeno. I look forward to working with him as the new President of the Eurogroup.

Nowemu szefowi eurogrupy pogratulowali przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oraz

Congratulations, Mário #Centeno, for your election as President of the #Eurogroup. You have all the qualities for the task ahead. We have an ambitious agenda to drive forward and I very much look forward to a strong cooperation. #deepeningEMU pic.twitter.com/7BrlTtAvTm