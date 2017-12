Polska nie nadrabia dystansu do Unii. Eurostat podał dane

Fot. materiały prasowe VW Według PKB na mieszkańca, Polsce brakuje tyle samo do reszty Unii jak w 2015 r.

W ubiegłym roku Polska nie nadrobiła dystansu do Unii Europejskiej. Eurostat podał dane, z których wynika, że rozwijamy się na poziomie europejskiej średniej. Wciąż do najlepszych brakuje nam tyle samo.

Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2016 roku 68 proc. średniej dla całej Unii Europejskiej - bez zmian wobec 2015 roku - podał unijny urząd statystyczny Eurostat. To najlepszy wskaźnik jaki mieliśmy w historii, ale w ciągu ubiegłego roku go nie poprawiliśmy.

Zmniejszyliśmy co prawda dystans do Niemiec, ale tylko dlatego, że dochód na głowę tam spadł z 124 do 123 proc. średniej unijnej. Polska jest pod względem wielkości gospodarki na głowę mieszkańca na 12 miejscu od końca w Europie. Co prawda dogoniliśmy Grecję, ale marna to pociecha, patrząc na zapaść tamtejszej ekonomii.

Kraje z regionu, które miały wynik gorszy niż Polska to: Węgry, Łotwa, Chorwacja, Rumunia oraz Bułgaria. Przed nami jest Litwa.

PKB na głowę mieszkańca w krajach Europy (proc. średniej unijnej, Eurostat)





W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 106 proc. średniej dla Unii 28 państw.

Eurostat podkreśla, że PKB na mieszkańca odzwierciedla głównie aktywność gospodarczą, natomiast lepszym wskaźnikiem rzeczywistego poziomu życia gospodarstw domowych jest spożycie indywidualne skorygowane na mieszkańca (AIC).

Zobacz również: Unia pozbawi nas kebabów? W grudniu głosowanie

Spożycie indywidualne skorygowane dotyczy dóbr i usług rzeczywiście konsumowanych przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy takie dobra i usługi zostały kupione i opłacone przez gospodarstwa domowe, przez rząd czy też przez instytucje niekomercyjne.

W przypadku Polski wskaźnik ten wzrósł do 74 proc. średniej unijnej w 2016 r. wobec 74 proc. rok wcześniej. Pod względem AIC, Polskę wyprzedziły tylko cztery kraje regionu: Litwa (85 proc.), Czechy (78 proc.) i Słowenia i Słowacja (76 proc.).

Najwyższy poziom wskaźnika spożycia indywidualnego skorygowanego na mieszkańca w Unii odnotowały: Luksemburg (132 proc. średniej unijnej), Niemcy (122 proc.) i Austria (119 proc.).