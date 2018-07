Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu PKB Polski. Spodziewa się inwestycji

Fot. Radek Pietruszka Prognoza Komisji Europejskiej dotycząca tempa rozwoju PKB Polski na 2019 r. została podtrzymana na poziomie 3,7 proc.

O 0,3 pkt proc. Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski. Analitycy oczekują, że w 2018 roku tempo rozwoju gospodarczego osiągnie 4,6 proc.

Prognoza Komisji Europejskiej dotycząca tempa rozwoju PKB Polski na 2019 r. została podtrzymana na poziomie 3,7 proc. Po analizach europejscy eksperci poprawili swoje szacunki z maja i podnieśli prognozy na ten rok o 0,3 pkt proc.

"Nastroje gospodarcze pozostały na podwyższonych poziomie w czerwcu zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w sektorze przedsiębiorstw, co sugeruje, że solidny wzrost będzie kontynuowany. W sumie oczekuje się, że wzrost PKB osiągnie 4,6 proc. w 2018 r., by spowolnić do 3,7 proc. w 2019 r. Szybki wzrost płac i wysokie poziomy zaufania konsumentów będą wspierać konsumpcję prywatną, choć jej wzrost będzie stopniowo nieco malał wraz z przyspieszeniem inflacji" - czytamy w raporcie KE.

Komisja spodziewa się gwałtownego wzrostu inwestycji publicznych w najbliższych kwartałach ze względu na zaawansowanie projektów finansowanych ze środków unijnych.

- Oczekuje się, że wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych będzie wspierać stopniowy wzrost inwestycji prywatnych, zwłaszcza inwestycji w sprzęt - podano także.

Komisja spodziewa się spowolnienia inflacji HICP do 1,3 proc. w 2018 r. 1,6 proc. w ubiegłym roku oraz jej przyspieszenia do 2,6 proc. w 2019 r. Według niej inflacja bazowa, szczególnie ceny usług, będzie przyspieszać stopniowo i przekroczy 2,5 proc. w drugiej połowie 2019 r.

