Polska ma dwa miesiące na odpowiedź. Bruksela upomina nas ws. odpadów nuklearnych

Brukselscy urzędnicy napominają nie tylko Polskę

Komisja Europejska zwróciła Polsce uwagę, że nie w pełni stosuje się do unijnego prawa. Tym razem nie chodzi o sądy, ale o gospodarowanie odpadami nuklearnymi oraz traktowanie przedsiębiorców. Równocześnie Bruksela zamknęła prowadzone przeciwko nam postępowanie ws. handlu lekami.

Bruksela co miesiąc sprawdza, czy państwa członkowskie stosują się do unijnego prawa. Najgłośniejszą z podjętych decyzji było pozwanie Niemiec i sześciu innych europejskich krajów, które nie dość skutecznie walczyły z zanieczyszczeniem powietrza. W stosunku do Polski Komisja Europejska była tym razem bardziej łagodna. Umorzyła m.in. prowadzone przeciwko nam, Rumunom i Słowakom postępowanie ws. handlu równoległego lekami – czyli zgody na zakup preparatów medycznych w jednym kraju członkowskim i oferowaniu w innym. O problemie braku leków w polskich aptekach pisaliśmy wielokrotnie. Unijni urzędnicy uznali, że problem jest na tyle duży, iż należy szukać innego niż sądowego rozstrzygnięcia problemu.

Komisja Europejska była mniej łaskawa dla Polski w kwestii praw przedsiębiorców. Chodzi o definicję słowa "przedsiębiorca”. Rząd dostał dwa miesiące na znalezienie rozwiązania problemu lub wytłumaczenia, dlaczego zmiana wciąż nie jest przyjęta. Zgodnie z unijnym prawem za przedsiębiorcę należy uznać nie tylko osoby, które „bezpośrednio oferują towary lub usługi”. Bruksela domaga się rozszerzenia definicji o osoby wprowadzające produkty za pośrednictwem m.in. platform internetowych. Ponadto polskie przepisy o interoperacyjności są w ocenie Komisji zbyt restrykcyjne i nakładają na przedsiębiorców zbyt wiele obowiązków.

Polska znalazła się także wśród 20 państw członkowskich UE, które nie wdrożyły przepisów o odpadach nuklearnych. Chodzi o brak odpowiednich regulacji ws. takiego gospodarowania zużytym paliwem jądrowym, by nie wpływało na jakość życia przyszłych pokoleń. Polska nie tylko nie stworzyła swoich ram programowych, ale także nie wprowadziła do swojego prawa pojęcia ram wspólnotowych.

