Sergio Marchionne nie żyje. Szef Fiata odszedł ze stanowiska zaledwie kilka dni temu

Fot. AFP/EAST NEWS Sergio Marchionne miał 66 lat.

Zmarł wieloletni prezes Fiata. Miał 66 lat. Pod koniec czerwca przeszedł operację, z powodu której koncern musiał wyznaczyć nowego szefa.

Informację podał Financial Times. Jak napisał w tweecie, to właśnie Marchionne uchronił Fiata przed bankructwem.

Sergio Marchionne, car company executive, 1952-2018 https://t.co/rgd5xslZhX -- Financial Times (@FT) 25 lipca 2018

Urodzony w 1952 roku we Włoszech Marchionne był szefem Fiata (który w 2014 roku połączył się z Chryslerem i działał jako grupa Fiat Chrysler Automobiles) od 2004 roku. Ze stanowiska odszedł zaledwie cztery dni temu z powodu przedłużającej się hospitalizacji.

Ostatni raz publicznie Marchionne pojawił się 26 czerwca. 5 lipca przeszedł operację ramienia. W kolejnych dniach jego stan zaczął się pogarszać z powodu pooperacyjnych komplikacji, a on sam zrezygnował z zajmowanych w koncernie stanowisk. Na nowego szefa został wybrany Mike Manley.

Zanim trafił do Fiata, Marchionne pracował w firmach w Ameryce Północnej i w Szwajcarii. Wyemigrował do Kanady w wieku 13 lat. Pracował tam między innymi w Deloitte & Touche. Po powrocie do Europy w latach 90. pracował w szwajcarskiej Lonza Group i międzynarodowym przedsiębiorstwie SGS, zatrudniającym ponad 85 tys. pracowników.

Do Fiata trafił w 2003 roku, najpierw do rady nadzorczej, a rok później na fotel prezesa.

