Polacy przysyłają mniej pieniędzy z obczyzny. Do kraju trafiło 3,7 mld zł

Fot. Sascha Kohlmann/flickr (CC BY-SA 2.0) 1374 mln zł przesłano z Niemiec do Polski w pierwszym kwartale tego roku.

O 204 mln zł mniej niż przed rokiem przysłali nasi rodacy z zagranicy do kraju. Największy spadek ilości przesyłanej gotówki spowodowali Polacy z Wielkiej Brytanii.

3,7 mld zł przesłali do kraju Polacy pracujący za granicą w pierwszym kwartale tego roku – wynika z danych udostępnionych przez NBP "Gazecie Prawnej". To o ponad 200 mln zł mniej niż przed rokiem.

Tylko rodacy z Wysp odpowiedzialni są za niższe transfery. Od stycznia do końca marca przekazali do Polski 827 mln zł – o 166 mln zł mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – Pisze "GP".

To efekt z jednej strony Brexitu, z drugiej lepszej sytuacji na rynku pracy. Coraz mniej Polaków wyjeżdża do Wielkiej Brytanii do pracy. W kraju z kolei rosną pensje, a bezrobocie spada.

Według NBP cytowanego przez "GP" najwięcej pieniędzy przysłali do Polski emigranci z Niemiec. Wartość tych transferów gotówki była tylko o 18 mln zł, mniejsza niż przed rokiem i wyniosła 1374 mln zł.