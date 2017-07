Umowa handlowa między Wielką Brytanią a USA rozbije się o drób? To będzie punkt zapalny

Wielka Brytania mierzy się z umową handlową z USA. Prace nad układem trwają, ale jego podpisanie będzie możliwe dopiero po ostatecznym Brexicie. Pytanie tylko, czy dwustronne porozumienie handlowe nie rozbije się o kwestie ochrony konsumenta i ochrony zdrowia. – To będą punkty zapalne – przyznaje Marcin Wojtalik, ekspert Instytutu Globalnej Odpowiedzialności.

Wielka Brytania, opuszczając jednolity rynek Wspólnoty Europejskiej, musi na nowo zbudować swoje kontakty handlowe, które dotąd realizowała za pośrednictwem UE. Żeby po Brexicie nie stracić pozycji w handlu międzynarodowym i nie znaleźć się w gospodarczej izolacji, poszukuje nowych i odświeża dawne układy.

Mimo że, jak przekonuje Komisja Europejska, Londyn nie może prowadzić oficjalnych rozmów, ani tym bardziej podpisać zobowiązań, nim formalnie przestanie być członkiem UE, w minionym tygodniu spotkali się Liam Fox, brytyjski sekretarz wymiany międzynarodowej, oraz Wilbur Ross, amerykański sekretarz handlu. W kolejce do rozmów ustawia się również Australia i Nowa Zelandia. Wielka Brytania liczy również na Indie.

Przyszłe porozumienie z USA leży w interesie premier Theresy May, która uzyskała wsparcie od prezydenta USA Donalda Trumpa podczas lipcowego szczytu G-20 w Hamburgu.

Jak miał powiedzieć amerykański prezydent, USA chcą "bardzo, bardzo szybko" zawrzeć dwustronne porozumienie handlowe z Wielką Brytanią. Określił je również jako "bardzo ważną umowę, bardzo potężną umowę, wspaniałą dla obu państw".

Zaledwie parę dni temu powtórzył deklarację na Twitterze, jednocześnie oskarżając Unię Europejską o protekcjonizm.

Working on major Trade Deal with the United Kingdom. Could be very big & exciting. JOBS! The E.U. is very protectionist with the U.S. STOP!