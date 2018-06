Miliony miejsc pracy czekają na chętnych w Europie. Polska potrzebuje 150 tys. ludzi

Fot. wsdot/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0) W Polsce najwięcej ludzi szuka się na budowy

Bezrobocie w Europie to już nie problem. Teraz kłopot jest z tym, by znaleźć chętnych do pracy. Polska jest piąta w kolejce po pracowników. Ponad milion miejsc czeka na chętnych w Niemczech, prawie tyle samo w Wielkiej Brytanii. Olbrzymia imigracja nic nie poprawiła w tym zakresie.

Pod koniec maja niemiecki Instytut Badań Rynku Pracy i Zatrudnienia IAB podał, że co czwarty uchodźca, który w ubiegłych trzech latach przybył do Niemiec z regionów objętych wojną i kryzysami, ma pracę, przy czym co trzeci z tych pracujących znajduje zatrudnienie tymczasowe. Jednocześnie niemieckie Federalne Biuro Pracy informowało pod koniec ub. roku, że zasiłki dla bezrobotnych pobierało już ponad dwa miliony imigrantów, a ich liczba wzrosła o 25 proc. rok do roku.

A tymczasem liczba oczekujących w Niemczech na pracownika wakatów nie tylko nie spada, ale nawet rośnie. Eurostat podał dane, które wskazują, że Niemcy szukają 1,2 mln pracowników, a co więcej liczba ta nie przestaje rosnąć. W ciągu roku przybyło tam 124 tys. miejsc pracy, oczekujących, aż ktoś je podejmie.

To prawie tyle samo, ile czeka w Polsce. Na koniec marca mieliśmy 152 tys. wakatów, a w ciągu zaledwie pierwszego kwartału ich liczba poszła w górę o 35 tys. Jak widać nawet Ukraińcy i Białorusini już nie wypełniają luki. Już 1,2 proc. miejsc pracy w Polsce jest nieobsadzonych.

W Europie najwyższym wskaźnikiem "nieobsadzenia” martwią się Czesi, gdzie prawie na co piątym stanowisku pracy nikt nie pracuje. W Belgii dotyczy to 3,5 proc., a w Szwecji 2,9 proc. miejsc. W tych dwóch ostatnich fala imigrantów, podobnie jak w Niemczech najwyraźniej nie rozwiązuje problemu.

Ogółem w Europie czeka na chętnych 3,7 mln miejsc pracy. Ta statystyka nie obejmuje jednak Francji, Włoch i Danii, które nie przesyłają swoich danych, więc prawdopodobnie wakatów będzie łącznie prawie 5 mln.

Polska jest piąta w kolejce oczekujących po pracownika po Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Czechach. Nasz problem to chwilowo nie problem, ale np. w Czechach może już wpłynąć na spowolnienie wzrostu gospodarczego w przyszłości.

Brak budowlańców w Polsce

W Polsce szczególnie widoczny jest przede wszystkim brak pracowników w budownictwie. Aż 2,7 proc. miejsc pracy, czyli 24 tysiące jest w tej branży wolnych. To jednak nic w porównaniu z tym co się dzieje w innych krajach.

Rekordowe braki pracowników są w branży nieruchomości w Grecji - 23,7 proc. wolnych miejsc pracy oraz w Czechach - 17,2 proc.. Na pracowników z niecierpliwością czekają też w branży usług wspierających dla biznesu (m.in. sprzątanie, ochrona) w Czechach - 20,3 proc. wakatów.

W tej ostatniej branży najwięcej wolnych miejsc w Europie jest w Niemczech - aż 320 tys. Drugą branżą bez pełnej obsady w Europie jest sektor handlowy w Niemczech - brak 267 tys. pracowników. Ze znalezieniem pracowników w handlu problem mają też Brytyjczycy, gdzie na chętnych czeka 243 tys. miejsc. W obu wyżej wymienionych krajach jest też dużo wolnych miejsc w sektorze administracji publicznej.

