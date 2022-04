Ursula von der Leyen ostrzega Victora Orbana. "To będzie łamanie sankcji"

Victor Orban zapowiedział, że Węgry mogą zapłacić Rosji za gaz w rublach, jeżeli zostaną o to poproszeni. Wywołało to oburzenie wśród polityków unijnych. Putin wydał dekret, który zobowiązuje "nieprzyjazne kraje" do opłat za gaz wyłącznie w rublach. Do słów węgierskiego premiera odniosła się Ursula von der Leyen.