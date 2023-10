Uszkodzony gazociąg między Estonią i Finlandią. Podejrzenie pada na chiński statek

Uszkodzony gazociąg. Sprawdzają chiński statek

"Będziemy sprawdzać, co to jest i czy mogło to spowodować zniszczenia rurociągu" - powiadomiono w komunikacie Centralnego Biura Policji Kryminalnej (KRP), które prowadzi śledztwo ws. uszkodzenia podmorskiego gazociągu Balticconnector pomiędzy Finlandią i Estonią.