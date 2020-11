Uważaj na ten telefon. Oszuści kradną teraz dane "na bitcoina"

Cena, jak odnotowuje "Puls Biznesu" przebiła już 17 tys. dol i tylko patrzeć a dotrze do 20 tys. dol. Ostatnio tak droga i popularna była ta waluta w 2017 r. Dużą ilość transakcji wykorzystują jednak złodzieje.

Na co powinniśmy uważać? Ku przestrodze "PB" przedstawił historię swojej czytelniczki. Wszystko zaczęło się od telefonu konsultanta, który przedstawia się jako pracownik firmy Blockchain. Problem w tym, ze pod podobnym szyldem działa teraz wiele firm związanych z kryptowalutami.

Dość szybko ów konsultant informuje rozmówcę, że na koncie nieszczęśnika, do którego dzwoni, są kryptowaluty. Potem proponuje pomoc w wymianie ich na złote. Jednak żeby to zrobić, musi uzyskać dostęp do komputera za pośrednictwem aplikacji AnyDesk.