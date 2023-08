Wagnerowcy na Białorusi. Waszyngton komentuje zagrożenie dla Polski

Zapytany podczas briefingu online, na temat liczby wagnerowców , stacjonujących na Białorusi, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział , że nie może podać dokładnych danych, ale według Białego Domu część najemników przeniosła się do Afryki, część pozostała w Ukrainie, nie biorąc aktywnego udziału w walkach, a kolejna część przeniosła się na Białoruś.

USA zobowiązane do obrony krajów NATO

Kirby dodał też, że USA są zobowiązane do wypełnienia artykułu 5. i jak powiedział Joe Biden, "do obrony każdego cala terytorium NATO. Ale jeszcze raz, nie ma żadnych wskazań, by grupa Wagnera stwarzała takie zagrożenie Sojuszowi".