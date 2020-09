Wakacje 2020. Żyjący z turystów podsumowują sezon. Jest zachwyt, ale i zgrzytanie zębami

Powakacyjną sondę zaczynamy od Mielna. To tu co roku nad polskim morzem są największe tłumy.

- Co roku mamy pełno i w tym roku było tak samo. Maj rzeczywiście nie dał zarobić, dopiero potem ostrożnie turyści zaczęli przyjeżdżać w czerwcu. Udało się to odrobić w znakomitym lipcu i sierpniu, a i wrzesień zapowiada się dobrze - mówi Agata Gierach z Villa Savana w Mielnie.

- To była jakaś nagonka z tym koronawirusem. My go nie widzieliśmy. Ulice były pełne, żyliśmy bez stresu, a pokoje szybko, po zdjęciu obostrzeń, się wynajęły. Sezon jednak był trudny. Dużo ludzi odmawiało, ale po czerwcu to już było z górki. Były pensjonaty co poupadały, ale nie wiem, jak oni tego dokonali- mówi Grażyna z Pensjonatu Villa Mielno.