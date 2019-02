Wakacje.pl kupują sieć Wakacyjny Świat

Zakup Wakacyjnego Świata to druga zrealizowana przez Wakacje.pl akwizycja na rynku agentów turystycznych. W maju 2018 r. spółka kupiła My Travel, będącą wówczas największą siecią stacjonarną w turystyce zorganizowanej.

Wakacyjny Świat to sieć powstała w 2012 roku, liczy teraz 103 salony. Po transakcji w grupie Wakacje.pl będzie ponad 350 biur stacjonarnych, funkcjonujących pod trzema markami – Wakacje.pl, My Travel oraz Wakacyjny Świat. Całość stanowi 70% krajowego rynku salonów funkcjonujących w ramach sieci agencyjnych.

- Zakup Wakacyjnego Świata to kolejny etap realizacji strategii konsolidacji rynku turystyki zorganizowanej w Polsce, a jednocześnie potwierdzenie, że stawiamy na zrównoważony rozwój w obu kanałach sprzedaży, tj. online’owym i stacjonarnym - mówi Dariusz Górzny, prezes Wakacje.pl S.A.

- Co ważne, część salonów Wakacyjnego Świata zlokalizowana jest w miejscowościach, gdzie nie byliśmy obecni ani z marką Wakacje.pl, ani My Travel. Tym samym będziemy jeszcze bliżej naszego Klienta, maksymalizując dostępność usług w miejscu i czasie dla niego dogodnym. Rynek turystyki zagranicznej czeka w kolejnych latach dynamiczny wzrost, także w segmencie Klientów, którzy kupując wycieczkę potrzebują bezpośredniego kontaktu i doradztwa. A to zapewniamy im skalą naszej sieci stacjonarnej.

Wakacje.pl w zakresie budowania synergii, będą korzystać z know-how wypracowanego w związku

z wcześniejszą inwestycją w My Travel. Rozwój sieci będzie realizowany przy znacznym udziale dotychczasowej kadry zarządzającej Wakacyjnym Światem.

Prezesem spółki Travel Network Solutions zostanie Damian Ozga, twórca sieci My Travel, obecnie Dyrektor Zarządzający Siecią Franczyzową i Produktem w Wakacje.pl. Wiceprezesem zarządu Travel Network Solutions pozostanie Jolanta Kołodziejczyk. Andrzej Studnicki, dotychczasowy Prezes Wakacyjnego Świata, wejdzie do Rady Nadzorczej spółki, której Przewodniczącym zostanie Dariusz Górzny - Prezes Wakacje.pl S.A.

- Nie wyobrażam sobie akwizycji bez dalszej współpracy z osobami, które stały za sukcesem Travel Network Solutions. Damian Ozga to skuteczny menedżer, który nie boi się podejmować kolejnych wyzwań i zapewni przeniesienie najlepszych rozwiązań jakie wypracowaliśmy w sieciach Wakacje.pl i My Travel do Wakacyjnego Świata. Obecność Jolanty Kołodziejczyk w zarządzie to z kolei gwarancja, że będziemy czerpać wiedzę z najlepszych praktyk Wakacyjnego Świata dla wszystkich naszych salonów. Liczę także na mocne wsparcie ze strony Andrzeja Studnickiego, dla którego będzie to swoisty powrót do Wakacje.pl – komentuje decyzje personalne Dariusz Górzny.

Inwestycja Wakacje.pl S.A. to kolejny krok w kierunku rozszerzenia portfela marek z segmentu turystycznego Wirtualna Polska Holding. Należą do niego wyspecjalizowane w turystyce zagranicznej Wakacje.pl S.A. - z markami Wakacje.pl, My Travel, Wakacyjny Świat i Parklot.pl oraz w turystyce krajowej Nocowanie.pl i Eholiday.pl Wirtualna Polska jest również mniejszościowym udziałowcem spółki eSky.pl S.A.

